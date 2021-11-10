В Україні від початку карантину виявили 425 тисяч порушників без масок

В Україні від початку карантину виявили 425 тисяч порушників без масок

Лише протягом минулого тижня скалали понад дві тисячі адмінпротоколів.

Від початку карантину в Україні виявила поліція 425 тисяч порушників без захисних масок.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Минулого тижня правоохоронці склали понад дві тисячі адмінпротоколів. Також за останні десять днів рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних правил, виявили 400 фактів відсутності необхідних COVID-документів.

Нагадаємо, за перебування без захисної маски в громадських місцях загрожує штраф - від 170 до 255 гривень. За підроблення COVID-документів від 17 тисяч до 170 тисяч гривень.

Як повыдомлялося, перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, розширило Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). У разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

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