В Україні від початку пандемії від коронавірусу померло понад 97 тисяч людей

В Україні від початку пандемії від коронавірусу померло понад 97 тисяч людей

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,5 млн українців.

Кількість померлих від коронавірусу українців перевищила 97 тисяч.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Минулої доби в Україні виявлено 7 тис. 177 тис. хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медика. З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 1 тис. 866 осіб, померли – 192, одужали – 5 тис. 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 млн 696 тис. 468 осіб; одужали - 3 млн 506 тис. 509 осіб; померли – 97 тис. 088. Зроблено 16 млн 933 тис. 070 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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