В Україні видають "нові" повістки: чи можна відмовитися від "старої" - пояснення адвоката

В Україні від 30 грудня 2022 року видають "нові" повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються всього кількома пунктами. Потенційний призовник має право відмовитися від "старого" документу.

Адвокат Сергій Гула підкреслив, що попередній бланк втратив чинність та не несе жодного правового навантаження.

Як діяти, якщо вам вручили "стару" повістку

"Ознайомтеся одразу. Подивіться, чи це новий бланк, який сформований після 30 грудня, бо там вказано. Якщо ні - все. Вибачте, ви роздаєте документ, який втратив чинність", - зазначив адвокат.

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У такому разі ви маєте право відмовитися від отримання повістки та скласти акт відмови у присутності двох понятих: "Оскільки повістка була виписана на бланку, який втратив свою чинність, я відмовляюсь від її отримання".

"Зараз такі питання до мене приходять: "Проїдьте з нами, ми вам дамо "нову" повістку, чи якусь там". Люди, ви не повинні їхати. Ніхто незаконно обмежувати ваші права та свободи не має права. Це незаконне позбавлення волі", - роз'яснив Гула.

Чим відрізняється "нова" повістка від "старої"

Перша відмінність - у назві. Замість військових комісаріатів – територіальні центри .

. Збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер .

для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного . Також у повістці нового зразка з'явився пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини. У минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню.

Чи мають право вручати незаповнену повістку

Адвокат додав, що незаповнена повістка - не адресована вам. Тому ви також маєте право відмовитись від її отримання.

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"Тому що повістка, вона є адресна, вона вручається конкретній особі, вона має бути прописана. Беріть двох понятих, пишіть акт відмови. Оскільки ця повістка не була виписана мені... Коли мені буде виписана - питань немає", - пояснив адвокат.

Раніше ТСН.ua писав про те, хто і де має право вручати повістки в Україні. Повістку необов’язково має вручати представник військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Новий порядок військового обліку: адвокат розповів, в якому випадку законне вручення повістки

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