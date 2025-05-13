В Україні відбудеться дитячий фестиваль кіно: Чілдрен кінофест покаже фільми для дітей і дорослих

Чілдрен кінофест

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З 13 до 22 червня в Україні проходитиме 12-й Чілдрен Кінофест — наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Вже традиційно подія відбуватиметься в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя, та Чернігова; для онлайн-перегляду організатори підготували спеціальну програму «Найцінніший вантаж».

Покази в кінотеатрах та онлайн як завжди безплатні за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 6 червня. Для реєстрації групи понад 5 осіб варто звернутися до місцевого координатора.

Генеральним телевізійним партнером став телеканал ПЛЮСПЛЮС, а офіційним партнером онлайн-кінотеатру — платформа кіно та телебачення Київстар ТБ.

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У кінотеатрах 12 міст можна буде подивитися фільми Міжнародного конкурсу, а найкращий із них буде визначений глядацьким голосуванням. Це 7 нових стрічок з різних європейських країн для дитячої аудиторії:

«Динозаврик» (Польща, Чехія, Словаччина) — найбільший проєкт в історії 3D-анімації Польщі, учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі 2024. Це історія про маленького диплодока, який розшукує зниклих батьків у компанії веселого чарівника, дивакуватого вченого та сміливої льотчиці.

«Книгоходець» (Німеччина) — комедійна екранізація міжнародного бестселера, перекладеного понад 30 мовами. Призер Баварської кінопремії 2025. Історія про зворушливу дружбу між відлюдькуватим продавцем книгарні та 9-річною дівчинкою Шашею, яка стає його помічницею.

«Стрибок у часі (Іспанія) — науково-фантастична комедія про двох братів, які подорожують у часі, прагнучи врятувати свою родину.

«Район №5» (Словенія, Чехія, Хорватія, Сербія) — призер кінофестивалю в Локарно і володар кількох нагород Словенської кінопремії. Пригодницька драма про підлітків, які об’єднуються в боротьбі проти забудовника, що прагне знищити їхній скейт-парк.

«Мая, дай мені назву» (Франція) — призер цьогорічного Берлінале. Це мультфільм оскароносного режисера Мішеля Ґондрі, який подарував світові стрічки «Вічне сяйво чистого розуму» та «Зелений шершень». Цю картину знаменитий кінематографіст присвятив своїй доньці, зобразивши її героїнею різних пригод.

«Ларс. LOL» (Норвегія) — екранізація однойменного бестселера, номінант на Премію Європейської кіноакадемії та володар призу глядацьких симпатій Cinekid — найбільшого міжнародного дитячого кінофестивалю. Це чутлива драма про дівчинку, що стає наставницею і подругою для хлопчика з синдромом Дауна.

«Востаннє, коли ми були дітьми» (Італія, Франція) — номінант національної кінопремії Італії «Донателло». Це зворушлива історія, яка розгортається влітку 1943 року навколо чотирьох дітей із різних соціальних прошарків. Вони об’єднані міцною дружбою, яка піддається випробуванням, коли одного з них забирають нацисти. Тоді решта вирушає в небезпечну подорож Італією, щоб урятувати товариша.

У фестивальному онлайн-кінотеатрі чекатиме спеціальна програма «Найцінніший вантаж». Ретельно дібрана колекція фільмів досліджує найважливішу місію дорослих: захист дитинства навіть у буремні історичні періоди:

«Найцінніший вантаж» — учасник конкурсу торішнього Каннського кінофестивалю від оскароносного Мішеля Азанавічуса. Історія про лісоруба та його дружину, які рятують єврейську дівчинку під час Другої світової війни.

«Як Гітлер вкрав рожевого кролика» — призер Баварської кінопремії 2020. Розповідь про дев’ятирічну Анну з Берліна, яка з родиною тікає від нацистів.

«Зоопарк» — сімейний фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році.

Буде на фестивалі кілька спеціальних подій, до яких можна буде долучитися як у кінотеатрі, так і онлайн:

Традиційний ретроспективний показ кінокласики . 2025 рік — ювілейний для однієї з найулюбленіших дитячих героїнь, яку знаменита письменниця Астрід Ліндгрен створила 80 років тому. На фестивалі продемонструють картину «Пеппі Довгапанчоха» (1969) — найвідоміше екранне втілення неприборканої руденької бунтівниці, яка підкорила серця дітей у всьому світі.

Показ фільму-переможця торішнього фестивалю «Літо сюрпризів» . Це екранізація дитячої книги німецького письменника Мартіна Музера, що розповідає про сповнену пригод подорож хлопчика Фіна, який притягує халепи.

Добірка фільмів-фіналістів щорічного Дитячого кіноконкурсу, приймання заявок до якого триває до 16 травня. Упродовж фестивалю професійне журі обере переможців, а відвідувачі та відвідувачки кіноогляду — призера чи призерку глядацьких симпатій. Найкращі фільми оголосять на Церемонії закриття фестивалю 22 червня, а їхні творці отримають від 5 000 до 10 000 гривень.

Раніше фестиваль оголосив, що цьогорічною почесною амбасадоркою стала співачка та композиторка Світлана Тарабарова. Вона активно долучається до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку дітей та військових. Зокрема, Світлана стала амбасадоркою проєкту подяки «Малюнок Герою», і спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) створила дитячу руханку під пісню «Я і Ти», яка відкривала торішній Чілдрен Кінофест. Також артистка вже другий рік поспіль є музичною продюсеркою національного відбору дитячого «Євробачення».

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За підтримки Державного агентства України з питань кіно

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