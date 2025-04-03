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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні відбудуться зміни у вакцинації: яким буде новий календар щеплень

Серед запропонованих змін — використання комбінованих вакцин.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
вакцина

В Україні відбудуться зміни у вакцинації / © Associated Press

Від 2026 року в Україні буде запроваджено новий Календар профілактичних щеплень, яким перебачено низку змін щодо вакцинації.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Як пояснив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, серед запропонованих змін — використання комбінованих вакцин. Це дозволять скоротити кількість ін’єкцій для дитини та візитів до кабінету лікаря для її батьків.

Також передбачена зміна вакцинації за віком: проведення другого щеплення проти кору не в 6, а у 4 роки та інші зміни які дозволять, з огляду на аналітичні дані, захистити дітей від інфекційних захворювань якомога раніше.

Головною зміною стане обов’язкова безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років.

«У більшості європейських країн вакцинація проти ВПЛ є частиною обов’язкової програми, вона ефективна і необхідна для України», — наголосив Кузін.

Як відомо, вакцина проти папіломи дає змогу захистити від розвитку раку шийки матки.

Ще одна зміна стосується схеми вакцинації проти вірусного гепатиту B: щеплення рекомендуватимуть проводити за графіком 2–4–6–18 місяців. Зараз щеплення проти гепатиту B роблять у перший день життя, а потім у 2 та 6 місяців.

Також передбачені зміни у графіку вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК). За новим календарем, друге щеплення робитимуть дітям у віці 4 років замість 6 років.

Щеплення БЦЖ, що захищає від туберкульозу, планують проводити вже через 24 години після народження замість 3–5-ї доби життя, як зараз.

Крім того, вакцинацію БЦЖ дітям до 9 місяців проводитимуть без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону, якщо невідомо про контакт з хворою людиною.

Зміни та пропозиції пройшли громадське обговорення та погодження з центральними органами виконавчої влади. Фіналізований варіант змін було обговорено на спільній нараді у МОЗ.

Нагадаємо, Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції. Вакцина вже розподілена між регіонами та доступна для безкоштовного щеплення.

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