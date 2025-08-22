В Україні відбудуться зміни в розслідуваннях ДТП

Розслідуванням ДТП займатиметься незалежний орган

Реклама

В Україні буде створено незалежний орган для розслідування аварійних подій на транспорті. Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет міністрів.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства розвитку громад та територій України.

Законопроєктом передбачено створення Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті. Його мета — незалежні, об’єктивні та професійні розслідування аварій на всіх видах транспорту.

Реклама

«Наразі в Україні відсутній спеціальний закон, який визначав би правові засади діяльності незалежного органу з розслідувань аварійних подій на транспорті. Не існує і чіткої правової основи для організації таких розслідувань», — йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що ухвалення цього законопроєкту стане кроком у виконанні Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Доцільність створення такого органу для розслідувань аварійних подій на транспорті пояснили такими причинами:

єдиний орган — єдині правила та стандарти розслідувань;

прозорість і довіра до процесів;

швидші та якісніші розслідування;

рекомендації, що реально знижуватимуть ризики нових аварій;

підвищення рівня безпеки на транспорті.

Наступним кроком у створенні Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті буде реєстрація законопроєкту у Верховній Раді та підготовка до його розгляду.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

НАБУ та САП створювалися 2015 року. Ці два ключові органи антикорупційної інфраструктури були частиною вимог ЄС та МВФ у рамках структурних перетворень і наближення України до Європейського Союзу.