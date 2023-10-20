В Україні відбувається перебудова погодних умов: метеорологиня розповіла про зміну клімату

Протягом останніх років в Україні погода значно змінилася. Наприклад, стало менше опадів. А в цьому році відбувається перебудова погодних умов.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

"Що снігу випадає менше взимку, що дощів влітку. Раніше вусюди їх було більше. Серпень був практично без опадів, вересень теж був сухим", – зазначила вона.

Цього року в Україні фіксували чимало температурних рекордів.

Метеорологиня підкреслила, що у цьому році сталася перебудова погодних умов. "Зазвичай до цього року всі квітні були з дефіцитом дощів, їх практично не було. А цього року квітень взяв на себе роль травня, адже зазвичай у травні випадає стільки дощів. Водночас травень був зовсім без опадів. Але це питання ще необхідно вивчати – чи пов'язано це з перебудовою майбутнього клімату або мова йде про брикання погоди", – зазначила Мартазінова.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко вразила прогнозом до кінця тижня - будуть сніг та заморозки. Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України ймовірний мокрий сніг.

Читайте також: