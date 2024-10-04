В Україні відбувся масштабний спортивний захід, який інтегрує Україну в Європу: оголошені результати

У його рамках у Києві (на ВДНГ і Контрактовій площі), Ужгороді, Івано-Франківську, Полтаві, Тернополі, Чернівцях і Хмельницькому відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Активні парки – Шлях до перемоги», мета якого - максимально залучити населення до рухової активності і популяризувати фізкультуру та сучасні види спорту.

Цей проєкт реалізувався за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

“Ми побачили безліч людей, які прийшли на спортивне свято. Дуже класно, що в такий складний для нашої країни час, люди знаходять у собі сили займатися спортом, підтримувати себе у моральній і фізичній формах. Вважаю цю ініціативу дуже класною ініціативою, а саме - єднання навколо цінностей здорового способу життя, руху, здоровя. важливо, щоб таких заходів було більше”, - зазначив міністр молоді і спорту Матвій Бідний.

В Україні відбувся масштабний "Європейський тиждень спорту"

Як повідомили у пресслужбі Мінспорту, Контрактова площа у столиці стала практичним майданчиком для демонстрацій, презентацій, майстер класів від різноманітних спортивних федерацій та громадських організацій. Тут працювало більше 30 спортивних локацій.

“Ми успішно провели “Європейський тиждень спорту” в Україні, це було 10 днів в семи містах України, до яких долучилися 62 федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту, і в нас було 44,420 відвідувань на всіх локаціях. “Європейський тиждень спорту” – один із етапів євроінтеграції України в Європу, і ми працюємо над тим, щоб щороку проводити цей захід в усіх областях України”, – поділився Андрій Ребрина, керівник державної установи «Спорт для всіх» та програми Президента України «Активні парки».

“Фізична культура та спорт вкотре продемонстрували свою важливість для розвитку гармонійного та розвиненого суспільства. Ми активно переймаємо досвід європейських країн, які за допомогою фізичної культури та спорту повертали своє населення до нормального життя після серйозних катастроф і трагедій, що відбувалися на території Європи в різні періоди історії. На масових фізкультурно-спортивних заходах ми завжди бачимо співпрацю між людьми. «Робота з іншими розкриває наш потенціал більше, ніж ми можемо зробити це самі». Ці слова нагадують, що фізична культура та спорт є засобом комунікації між людьми, що надзвичайно важливо, коли суспільство повинно бути єдиним і консолідованим для досягнення спільної мети. А сьогодні наша спільна та найголовніша мета – це перемога”, – підкреслює Вадим Данильченко, співавтор і головний методист програми Президента України «Активні парки».

Організатори провели турнір з вуличних видів спорту, таких як вуличний футбол, флорбол, регбі-5, корфбол, «SPORT FOR ALL CUP», під час якого змагались юнаки і дорослі.

Сумарно захід відвідало більше 44 000 людей.

На заходах "Європейського тижня спорту" були присутні і ветерани війни з Росією. Адаптивний спортсмен Володимир Моісей підняв штангу вагою 200 кг шість разів.

Утім, на цьому в Міністерстві молоді та спорту не зупинились. Багато спортивних заходів в усіх регіонах України можна знайти на інформаційних ресурсах проєкту “Активні парки”, зокрема:

ap.sportforall.gov.ua

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