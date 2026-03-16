ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
235
2 хв

В Україні відчутно здорожчала комуналка: за які послуги доведеться платити більше

У Держстаті підрахували реальне зростання цін на житлово-комунальні послуги.

Руслана Сивак
Комуналка (ілюстративне фото)

Комуналка (ілюстративне фото) / © УНІАН

В Україні знову почали швидше рости ціни. За даними Держстату, у лютому 2026 року інфляція в річному вимірі піднялася до 7,6% (у січні цей показник був трохи нижчим — 7,4%). Однією з головних причин подорожчання життя стали нові ціни на комунальні послуги.

Про це повідомили в Держстаті.

Рекордне здорожчання послуг ЖКГ

Попри дію мораторіїв на деякі тарифи, загальний рівень вартості комуналки за рік — з лютого 2025-го по лютий 2026-го — зріс на 2,3%. Проте всередині самої структури витрат спостерігається значна нерівномірність.

Найвідчутніше для гаманців українців здорожчало управління багатоквартирними будинками. Тарифи на цю послугу злетіли на 13,8%. Окрім цього, Держстат зафіксував зростання вартості наступних сервісів:

  • Вивезення побутових відходів: +3,8% за рік;

  • Утримання та ремонт житла: +3,5% за рік.

Якщо розглядати динаміку лише останнього місяця, то з січня по лютий 2026 року комунальні послуги додали в ціні в середньому 0,3%. Основним фактором знову стало управління будинками, яке за місяць подорожчало на 2,3%.

Ціни на комунальні послуги. / © скриншот

Ціни на комунальні послуги. / © скриншот

Які тарифи не змінилися

На фоні загального зростання цін вартість базових енергоресурсів для населення залишається незмінною. За даними статистичного відомства, на колишньому рівні зафіксовані ціни на:

  • Електроенергію;

  • Природний газ;

  • Гарячу воду та опалення;

  • Водопостачання та каналізацію.

Чи чекати на здорожчання світла?

Питання можливого підвищення тарифів на електроенергію наразі не стоїть у порядку денному Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що уряд вважає недоцільним перегляд цін у період енергетичної нестабільності.

Очільниця уряду наголосила, що підвищення вартості послуги, яку громадяни не отримують у повному обсязі через дефіцит потужності, було б несправедливим кроком.

«Дивне буде рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення», — підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять правила оплати комунальних послуг.

До слова, українцям рекомендують зберігати документи за електроенергію, газ, воду та інші житлово-комунальні послуги протягом п’яти років.

