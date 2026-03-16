В Україні відчутно здорожчала комуналка: за які послуги доведеться платити більше

Комуналка (ілюстративне фото)

В Україні знову почали швидше рости ціни. За даними Держстату, у лютому 2026 року інфляція в річному вимірі піднялася до 7,6% (у січні цей показник був трохи нижчим — 7,4%). Однією з головних причин подорожчання життя стали нові ціни на комунальні послуги.

Рекордне здорожчання послуг ЖКГ

Попри дію мораторіїв на деякі тарифи, загальний рівень вартості комуналки за рік — з лютого 2025-го по лютий 2026-го — зріс на 2,3%. Проте всередині самої структури витрат спостерігається значна нерівномірність.

Найвідчутніше для гаманців українців здорожчало управління багатоквартирними будинками. Тарифи на цю послугу злетіли на 13,8%. Окрім цього, Держстат зафіксував зростання вартості наступних сервісів:

Вивезення побутових відходів: +3,8% за рік;

Утримання та ремонт житла: +3,5% за рік.

Якщо розглядати динаміку лише останнього місяця, то з січня по лютий 2026 року комунальні послуги додали в ціні в середньому 0,3%. Основним фактором знову стало управління будинками, яке за місяць подорожчало на 2,3%.

Які тарифи не змінилися

На фоні загального зростання цін вартість базових енергоресурсів для населення залишається незмінною. За даними статистичного відомства, на колишньому рівні зафіксовані ціни на:

Електроенергію;

Природний газ;

Гарячу воду та опалення;

Водопостачання та каналізацію.

Чи чекати на здорожчання світла?

Питання можливого підвищення тарифів на електроенергію наразі не стоїть у порядку денному Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що уряд вважає недоцільним перегляд цін у період енергетичної нестабільності.

Очільниця уряду наголосила, що підвищення вартості послуги, яку громадяни не отримують у повному обсязі через дефіцит потужності, було б несправедливим кроком.

«Дивне буде рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення», — підкреслила Юлія Свириденко.

