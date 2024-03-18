В Україні виділили п'ять мільярдів гривень на закупівлю дронів: Шмигаль розповів деталі

Користуватися дронами будуть наші воїни на передовій.
В Україні уряд додатково виділив п’ять млрд гривень для Сил безпеки та оборони.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем’єра, кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.
“Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності”, - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, що вночі проти 18 березня російські війська декількома хвилями здійснили масовану атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" на південні області України.
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