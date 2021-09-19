В Україні відкрили дільниці для голосування на російських виборах - посольство РФ

В Україні відкрили дільниці для голосування на російських виборах - посольство РФ

Дільниці відкрили у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

В Україні 19 вересня відкрились виборчі дільниці для голосування на російських виборах.

Про це повідомило посольство Росії в Україні.

За даними росіян, виборчі дільниці в Україні відкрили в посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

На цих дільницях посольство країни-окупанта пропонує проголосувати на виборах депутатів до Державної думи федеральних зборів РФ. Дільниці розпочали свою роботу о 8 год.

Фото: Посольство Росії в Україні

Нагадаємо, президент Росії та його оточення попалися на черговій брехні. Путін, який брав участь у онлайн голосуванні на виборах, насправді не голосував у той день, впевнені користувачі Мережі, а представлене відео - фейк.

Як відомо, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони триватимуть три дні.

Також жителів окупованого Донбасу масово звозять для участі у виборах в Росії. За оцінками правозахисників, автобуси із ОРДЛО прибувають раз на дві години.

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