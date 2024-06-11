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В Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки – фото

В Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки – фото

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков

"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший спільний цех в Україні.

В Україні розпочав роботу перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з "Укроборонпромом". 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства "Укроборонпрому" і німецького оборонного гіганта.

Перший в Україні цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки / Фото: Олександр Камишін / ©
Перший в Україні цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки / Фото: Олександр Камишін

"Просто зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки. Що важливо – це підтримка не тільки Збройних Сил України, а і нашої економіки. В цеху працюють українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини. Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології", - розповів Камишін.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів і Олафом Шольцом. 

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