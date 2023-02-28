В Україні відкриють офіс МКС: Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

В Україні з візитом перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 28 лютого.

"Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців", – зазначив глава держави.

Президент запевнив, що геноцидна політика Росії проти українського народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. Йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво РФ.

Саме це сьогодні Зеленський оговорив з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві.

"Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо", – запевнив президент.

Крім того він повідомив, що невдовзі в Україні мають відкрити офіс Міжнародного кримінального суду. З МКС також співпрацює Офіс Генерального прокурора України. Особливу увагу приділяють таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей.

"Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків", – підсумував Зеленський.

Зі свого боку прокурор МКС наголосив на важливості притягнення винних у злочинах до відповідальності законним шляхом, хоч цей шлях і нешвидкий.

"Бо без верховенства права ми матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї", – зазначив Карім Хан і додав, що МКС готовий всебічно співпрацювати для відновлення справедливості.