В Україні відкриють школи просто в лісі: чого очікувати дітям

Діти / © pexels.com

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На Івано-Франківщині стартує міжнародний екологічний проєкт «Карпатські лісові школи 2», який об’єднає українських та румунських школярів. Дітей навчатимуть просто неба у національних природних парках, а також залучать до сучасної цифрової платформи й міжнародного табору.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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Партнерами ініціативи стали Галицький національний природний парк з українського боку та Марамуреський гірський природний парк із Румунії.

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Головна мета проєкту — зробити природу повноцінним навчальним простором. Для цього відкриті класи облаштують у Галицькому, Карпатському, Верховинському національних природних парках, а також у НПП «Гуцульщина».

Однією з ключових складових проєкту стане інтерактивна транскордонна освітня платформа, яка працюватиме українською та румунською мовами.

Вона дозволить школярам і педагогам з обох країн спільно вивчати екологію, обмінюватися матеріалами та брати участь у спільних освітніх заходах незалежно від місця перебування.

У межах проєкту в румунському Марамуреському гірському природному парку створять сучасну біологічну лабораторію для дітей.

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Також передбачено проведення транскордонного табору, під час якого готуватимуть амбасадорів «Лісових шкіл». Самі школи відкриватимуть на базі українських закладів освіти, які успішно пройдуть конкурсний відбір.

Фінальним етапом стане спільна міжнародна конференція громад «Лісових шкіл», де учасники представлять результати співпраці та обміняються досвідом.

За словами Онищук, подібні ініціативи допомагають виховувати покоління, яке не лише захоплюється природою, а й усвідомлює відповідальність за її збереження.

Новий транскордонний проєкт покликаний не лише оновити підходи до екологічної освіти, а й зміцнити співпрацю між Україною та Румунією, відкриваючи дітям нові можливості для навчання, спілкування та практичного дослідження природи.

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Нагадаємо, через падіння народжуваності школи вже не можуть набрати перші класи навіть у Києві. За прогнозами, до 2030 року кількість першачків в Україні може скоротитися ще на третину. Проблема торкнулася й старшої школи: після 9 класу багато учнів йдуть до профтехів, тож малокомплектні класи розформовують.

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