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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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21
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2 хв

В Україні відкрилася перша спортивна арена для тренувань собак Pawwer Актуально

Унікальний спортивний комплекс для чотирилапих відкрився в Україні. Pawwer — арена для собак та їхніх людей із комфортними й безпечними умовами для тренувань: спеціальне професійне покриття зі штучної трави, підложки для здоровʼя суглобів, безпечні перешкоди для аджиліті й великий тренувальний майданчик. Раллі-обідієнс, танці з собаками, побутовий послух — усе це в одному місці.

В Україні відкрилася перша спортивна арена для тренувань собак Pawwer

Ідея створення Pawwer виникла через брак спеціалізованих місць для тренувань. Засновники арени вивчали досвід європейських країн, спілкувалися із власниками аналогічних закладів і втілили отримані знання в Україні.

«Я їжджу на міжнародні змагання вже багато років. Також, звісно, подорожую і дивлюся, які холи є в Європі. Я була навіть у Швейцарії. Я дивилася, розмовляла із власниками, вони давали мені поради, і ми зібрали увесь цей досвід, переосмислили його і втілили в ось цей простір», — ділиться Катерина Осецька, директорка арени Pawwer і професійна спортсменка, у сюжеті для медіа Kyiv City News.

Комплекс розрахований як на аматорів, так і на професійних спортсменів. Тут можна тренуватися у різних дисциплінах: від дог-фризбі до аджиліті.

Як зазначила тренерка Pawwer Анна, «дог-фризбі насправді дуже популярний спорт у Європі та Америці, але, на жаль, у нас в Україні він нерозвинений». 

Команда тренерів — це професійні спортсмени, які постійно покращують свої навички та беруть участь у змаганнях. До прикладу, Анна Дикса, тренерка Pawwer, засновниця команди та agility-холу Run for it розповідає: «Я займаюся аджиліті вже близько восьми років. Починала разом зі своєю безпородною собачкою, на ім'я Моллі. Завдяки їй я занурилася в цей спорт. Зараз я виступаю разом зі своєю бордер-колі на ім'я Яблучко. Графік у нас дуже напружений, він дуже щільний, тому що зараз українська збірна з аджиліті проходить випробувальні змагання на чемпіонат світу. Кожен рік ми збираємося на цю подію. Дуже такий, стресовий період».

Комплекс має всі комфортні умови: роздягальні, душові кабіни, затишне кафе для відпочинку після занять, а також собачу водну доріжку — для реабілітації, відновлення після травм і підтримки фізичної форми.

Зауважмо, що в Pawwer можна займатися на будь-якому рівні: від новачків до професіоналів. Тут не просто тренують собак, а будують міцний зв'язок між людиною і її чотирилапим другом через спорт, гру і спілкування.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
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