В Україні триває реєстрація на перший міжнародний хакатон She’s Next для підприємниць

Хакатон She’s Next покликаний підтримати амбітні ідеї, практичні рішення та інклюзивні інновації у бізнесі. На відміну від традиційних хакатонів, він не передбачає програмування, натомість зосереджуючись на бізнес-стратегії та вирішенні проблем. Учасниці працюватимуть над завданнями, що стосуються фінансової стійкості, трансформації бізнесу, виходу на нові ринки, прогнозування трендів та інших важливих аспектів підприємництва.

Програма проходитиме у кілька етапів:

до 29 серпня: Прийом заявок

3–12 вересня: Освітній етап

16 вересня: Підтвердження участі та формування команд

18 вересня–1 жовтня: Етап хакатону

Усі етапи відбуватимуться винятково онлайн та англійською мовою.

Кульмінацією хакатону стане яскравий гранд-фінал 3 жовтня – відкрита віртуальна подія, що об’єднає всю спільноту She’s Next і не тільки. Успішні підприємці, бізнес-лідери та топ-менеджери Visa зберуться разом, щоб обмінятися досвідом та відзначити жіночі інновації в бізнесі. У програмі заходу — презентації бізнес-концепцій, розроблених під час хакатону, виступи, бізнес-вікторина та змістовні дискусії.

Упродовж програми учасниці матимуть змогу прослухати чотири вебінари з фокусом на прикладні знання, які проведуть висококваліфіковані бізнес-фахівці. Команди, які пройдуть до етапу хакатону, отримають персональне наставництво під час щонайменше трьох менторських сесій з досвідченими підприємцями, консультантами та експертами з інновацій. Усі учасниці також матимуть широкі можливості для встановлення міжнародних бізнес-зв’язків і будуть запрошені приєднатися до платформи цифрової спільноти She’s Next, що об’єднує підприємниць із усього регіону.

Переможниць буде відзначено у трьох категоріях:

Головний переможець – 10 000 доларів США

Найінноваційніший бізнес – 5 000 доларів США

Найбільший соціальний вплив – 5 000 доларів США

Окрім фінансових грантів, переможниці отримають тримісячну менторську підтримку лідерів галузі, висвітлення свого бренду на платформах Visa та Reinvantage та майбутніх заходах, просування в рамках спільноти She’s Next, а також згадки в офіційному пресрелізі, що буде розповсюджений серед ЗМІ по всьому регіону.

«Ми у Visa вже багато років підтримуємо жіноче лідерство та підприємництво й віримо у здатність жінок стимулювати інклюзивне економічне зростання, – прокоментувала Крістіна Дорош, старша віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa у Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі. — Ініціатива She’s Next Empowered by Visa успішно розвивається в нашому регіоні вже понад п’ять років, і хакатон She’s Next стане новим етапом на шляху до нашої мети розширити можливості жінок. Ми пишаємося, що об’єдналися з Reinvantage в рамках цієї ініціативи, спираючись на наш досвід співпраці, що розпочалася з регіонального опитування щодо жіночого підприємництва у 2022 році та продовжилася запуском платформи цифрової спільноти She’s Next за рік після цього. Хакатон She’s Next – це не просто конкурс, це стартовий майданчик для сміливих ідей та надихаючого лідерства. Упевнена, ця програма сприятиме розвитку нових підприємницьких талантів».

Участь у хакатоні She’s Next можуть взяти підприємниці на будь-якому етапі професійного шляху – від початківиць до власниць сформованого бізнесу. Зареєструватися можна індивідуально або як команда (до п’яти учасників). Команди за участі чоловіків допускаються, але їх мають очолювати жінки.

«Трансформуватися означає не просто відреагувати на фундаментальні зміни та невизначеність. Це спосіб мислення, який дозволяє бізнесу створювати рішення, яких вимагає майбутнє. Хакатон She’s Next створений, щоб розвивати такий спосіб мислення серед нового покоління підприємниць, підсилюючи їх не лише стратегічними установками, але й упевненістю, необхідною, щоб демонструвати гнучке лідерство із чіткою метою та баченням. Ця програма спрямована не просто на підтримку підприємництва, а на формування майбутнього інклюзивного та стійкого бізнесу», — прокоментував Ендрю Врубель, генеральний директор з трансформації Reinvantage.

Дізнайтеся більше про правила участі та зареєструйтеся на хакатон She’s Next: https://shesnext.emergingeurope.org/hackathon2025/. Реєстрація відкрита до 29 серпня.

Інформація про Visa

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, аби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей в усьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті visa.com.ua.

Інформація про Reinvantage

Reinvantage – це компанія, що займається стратегічною трансформацією та допомагає особам та організаціям передбачати зміни, залишатися актуальними та планувати подальші кроки. Reinvantage поєднує індивідуальні консультації з прогностичним аналізом для підтримки трансформації на кожному рівні – від мислення до стратегії. Reinvantage також керує Emerging Europe, довготривалою ініціативою, спрямованою на інновації та сталий розвиток у регіоні. Reinvantage забезпечує роботу платформи She’s Next через Emerging Europe. Ця інтегрована модель гарантує, що кожна програма, партнерство чи ініціатива ґрунтується на практичній актуальності та довгостроковому впливі. Дізнайтеся більше на сайті reinvantage.org

Правила участі

Повні правила хакатону She’s Next доступні на офіційній сторінці за посиланням https://shesnext.emergingeurope.org/hackathon2025/