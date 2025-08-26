В Україні відкрили понад чверть мільйона справ про СЗЧ і дезертирство: чому так багато

Кількість справ за СЗЧ і дезертирство невпинно зростає

Реклама

В Україні станом на липень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення відкрили понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини (СЗЧ), і ще понад 50 тисяч — за дезертирство.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на запит «Української правди».

Зазначається, що за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) зареєстровано:

Реклама

у 2022 році — 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий),

у 2023 році — 17 658,

у 2024-му — 67 840 проваджень.

Водночас, лише за сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього від початку повномасштабного вторгнення кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.

Щодо дезертирства (стаття 408 ККУ), то від 2022 року по липень 2025 року зареєстровано 50 058 справ, з яких у 1 248 випадках оголошено підозру.

Раніше ми розповідали, як повернутися із СЗЧ до 30 серпня.

Також офіцер «Азову» «Лемко» назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.