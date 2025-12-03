В Україні відкрилися ялинкові ярмарки: які ціни у різних містах

Ялинки / © Unsplash

В Україні відкрилися ялинкові ярмарки, на яких можна придбати до свят легальні дерева. Зокрема, ярмарки вже працюють у Києві, Львові, Одесі та Черкасах. Ціни на ялинки коливаються від 100 до понад 8000 грн.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Ціни на ялинки в Києві

У Києві, як і прогнозувала влада, 3 грудня запрацювали ялинкові ярмарки. За даними пабліка «Реальний Київ», набірні варіанти зелених красунь коштують від 250 грн за 50-сантиметрове дерево, однометрове коштує 450 грн.

Звичайна карпатська сосна від 1 м коштує від 500 грн. А привезені з-за кордону ялинки можна придбати від 2500 грн. Є навіть варіанти за 7500 грн.

Ціни на ялинки у Львові

На одному з ялинкових ярмарків Львова вартість середньої, зібраної з гілочок ялинки сягає 1200 грн, трішки меншої — 800 грн. Також можна придбати зовсім маленькі набірні деревцята за 100 грн, повідомляє телеграм-канал «Труха Львів».

Доволі високі ялинки Нордмана коштують 4000 грн, а українські дерева такого ж розміру — 3900 грн. А ще продаються ялинки в горщиках, які потім можна висадити на вулиці у ґрунт. Ціна таких — 2800-3000 грн.

Ціни на ялинки в Одесі

З відео в телеграм-каналі «Одесская область / Одесса» відомо, що на ярмарку в Одесі двометрова ялинка коштує 5800 грн. Це дерева, привезені з Австрії та Данії. Ще вищі ялинки продають за 8100 грн. Ціни на дерева заввишки у 1,25-1,5 м становлять 3800 грн.

Ціни на ялинки в Черкасах

У Черкасах ціни на хвойні цього року стартують від 300 грн. Про це повідомило видання «18000» із посиланням на директора КП «Черкаські ринки» Тараса Кібала. Вартість ялинки залежить від висоти, породи та способу вирощування. Найдорожче дерево може коштувати навіть 50 тис., якщо це велике, сформоване декоративне дерево у горщику.

Зелені красуні до Черкас привозять із Полтавської області, з заходу України, частина імпортних Нордманів — з Данії.

До слова, у Дніпрі, попри безпекові та фінансові виклики, планують встановити 5-метрову штучну ялинку з декором та світлодіодні конструкції. Водночас у Тернополі цьогоріч відмовилися від встановлення новорічної ялинки в центрі міста через загибель 34 людей внаслідок ракетної атаки 19 листопада.