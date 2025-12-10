ТСН у соціальних мережах

В Україні відмінили паперові військові квитки — що їх замінить

Електронний документ у «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних.

В Україні електронний документ у Резерв+ стає основним

Українцям більше не будуть потрібні паперові військові квитки — електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов’язаних.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

«Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+», — повідомила вона.

Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК.

Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

