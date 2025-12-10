- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Україні відмінили паперові військові квитки — що їх замінить
Електронний документ у «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних.
Українцям більше не будуть потрібні паперові військові квитки — електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов’язаних.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами прем’єрки, уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.
«Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+», — повідомила вона.
Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК.
Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.
Раніше юристи розповіли, чи можна скасувати розшук в «Резерв+».