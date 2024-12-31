В Україні відновили послугу закриття ФОП через портал "Дія"

Через кібератаки ця функція була обмежена.

В Україні знову доступна можливість закрити ФОП через портал "Дія". Процедура стала ще простішою, і навіть за умов тимчасових обмежень в роботі Єдиного державного реєстру (ЄДР) через кібератаки, вона залишається доступною.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Що потрібно, щоб закрити ФОП через "Дію"

Авторизуватися на порталі "Дія".

Обрати послугу "Закриття ФОП"

Натиснути "Подати заяву".Перевірити свої дані та підписати заяву електронним підписом або "Дія.Підписом".

Після подачі заяви податкові органи знімуть ФОП з обліку, а Міністерство юстиції зареєструє закриття підприємця після відновлення роботи ЄДР.

Окрім цього, уряд ухвалив постанову, що дозволяє подавати заяви на закриття ФОП не тільки через "Дію", а й у паперовій формі в будь-який податковий орган, незалежно від місця реєстрації підприємця. Податкові органи передають заяви до Міністерства юстиції, яке реєструє зміни в день їх отримання. Датою закриття ФОП вважається день подання заяви.

Для перевірки цивільної правоздатності підприємців тимчасово дозволено використовувати дані з ЄДР, отримані до обмеження доступу.

Нагадаємо, 19 грудня сталася наймасштабніша російська кібератака на держреєстри. Через це Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити вже надані бронювання від мобілізації на один місяць.

Читайте також: