В Україні відновили видачу паспортів чоловікам за кордоном: хто зможе отримати документи

Деякі чоловіки зможуть отримати свої паспорти вже з наступного тижня.

Уряд завершив процес урегулювання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Чоловіки віком 18-60 років, котрі подали документи до 25 квітня 2024 року в ДП "Документ", зможуть отримати свої паспорти вже з наступного тижня.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів. Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що громадян України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, обов'язковою умовою для оформлення та отримання паспорта залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо, омбудсмен пояснив позицію держави щодо проблеми з паспортами за кордоном.

Читайте також: