Укрaїнa
88
1 хв

В Україні відновлять ДПА у 9 класі: що відомо

Учні 9 класів знову складатимуть ДПА з 2028 року. Перед цим заплановані пілотні випробування.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Школярка

Школярка / © Freepik

Державну підсумкову атестацію для учнів 9-х класів в Україні планують відновити у 2028 році.

Про це повідомив УЦОЯО.

Перші кроки відбудуться вже восени 2026 року: тоді апробуватимуть інструменти й процедури ДПА з державної мови та математики на 2000 десятикласниках, які навчалися у школах-пілотах Нової української школи. У 2027 році пілотування продовжиться та охопить також інструменти з інших освітніх галузей — історичної, природничої, інформатичної й іншомовної.

Як зазначили в УЦОЯО, повноцінний запуск ДПА-9 із двох предметних напрямів — мовно-літературного та математичного — можливий у 2028 році. Водночас інструменти з інших галузей і надалі тестуватимуть. Повне впровадження ДПА для дев’ятикласників очікується не раніше 2029 року.

Нагадаємо, з 4 класу учні складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА), яка матиме моніторинговий характер і не впливатиме на оцінки чи подальше навчання.

