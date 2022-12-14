В Україні відновлять графіки планових відключень світла у всіх областях - Офіс президента

Є конкретний план, за цим планом і будуть відключення.

Ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення. Сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях. Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", - сказав він.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що станом на ранок 14 грудня ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема отримала додаткові 1000 МВт, які розподіляться по регіонах.

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