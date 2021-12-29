В Україні видобули один з найбільших бурштинових каменів у світі (фото)

В Україні видобули один з найбільших бурштинових каменів у світі (фото)

До цього в Україні найбільшими вважалися зразки бурштину масою 1 930 г та 1 040 г.

На Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину, вагою понад 5 кілограмів.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

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"Він (камінь бурштину - ред.) важить понад 5 кг і входить в десятку найбільших "бурштинових" каменів світу", — наголосив Коваль.

Він також зазначив, що до цього в Україні найбільшими вважалися зразки бурштину масою 1 930 г та 1 040 г, а у світі максимальна вага бурштинового каменю наразі становить понад 9 кг. Лежить рекордний зразок у Музеї природознавства в Берліні.

Як повідомляє очільник Рівненської облдержадміністрації, новий найбільший бурштиновий камінь в Україні видобули на родовищі Володимирець-Східний.

"Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги знаходяться в музеях та приватних колекціях", — підкреслив Коваль.

Вага найбільшого бурштинового каменю в Україні становить 5 305 г. / Віталій Коваль/Facebook

Нагадаємо, поліція викрила схему незаконного видобутку корисних копалин — топазу, берилу та кварцової сировини. Зловмисники постачали корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

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