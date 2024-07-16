В Україні відреагували на абсурдний лист Медведчука до Трампа

У РНБО прокоментували звернення Медведчука до експрезидента США Трампа.

У РНБО прокоментували лист колишнього українського нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука до експрезидента США Дональда Трампа.

Своєю думкою поділився керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Так, Медведчук заявив про нібито "український слід" у замаху на американського політика.

"Більш бездарну особистість важко було знайти, але путіну вдалося", - написав на це Коваленко.

Нагадаємо, Медведчук у листі до Трампа також назвав владу Зеленського "нацистським режимом" — все у стилі російської пропаганди.

Трамп вперше після замаху з'явився на людях

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