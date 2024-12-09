В Україні відреагували на заяву РФ про передавання тіл військовополонених, загиблих у катастрофі Іл-76

Зараз експерти встановлюють, чи справді останки цих осіб належать українським військовослужбовцям.

В українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували заяву уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової про передавання Києву тіл військовополонених, які начебто загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це з посиланням на коментар Координаційного штабу повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час останніх репатріаційних заходів до України з Росії було передано останки загиблих, які потребують додаткової ідентифікації.

"Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, імовірно, загиблих під час авіатрощі літака Іл-76. Під час останніх репатріаційних заходів в Україну з держави-агресора передано останки загиблих, які потребують додаткової ідентифікації", – заявили в Координаційному штабі.

Зараз експертні установи у межах кримінального провадження встановлюють, чи справді останки цих осіб належать українським військовослужбовцям.

Координаційний штаб наголосив, що відстежує ситуацію та перебуває у взаємодії з усіма уповноваженими інституціями.

Нагадаємо, російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що РФ начебто передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння транспортного літака Іл-76 у січні 2024 року в Бєлгородській області.

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