В Україні відродили унікальну тварину, яку винищили понад 100 років тому: де її можна побачити

В українські ліси повертаються тварини, які вважалися вимерлими понад сто років тому.

Дар'я Щербак
© Фото з відкритих джерел

Тварини, які зникли з українських територій понад століття тому, знову повертаються в дику природу. У Яворівському національному природному парку, що на Львівщині, сталася знакова подія — на світ з’явилося лоша тарпана.

Про це пише «Коротко.Про».

Новонароджена кобилка з’явилася на світ 15 березня в центрі розведення та збереження нащадків диких коней тарпанів. Батьками маляти став жеребець Троль та кобила Таврія. За словами працівників парку, лоша почувається чудово і вже активно вивчає територію.

«Ось вона, наша красуня. Дівчинка! Поки що думаємо над її ім’ям. Лоша народилося від Таврії кілька днів тому, 15 березня. Зараз почувається прекрасно, бігає з мамою, ми не розлучаємо їх», — розповідає Марія Антоненко, керівниця центру розведення тарпанів.

Тарпани народжуються зі світлою шерстю, яка з часом темнішає, стаючи густою та стійкою до будь-яких морозів чи хуртовин. Характерною рисою цих коней є темна смужка вздовж хребта — ознака їхнього дикого походження.

Чому зник цей рід

Колись тарпани населяли величезні території від Полісся до причорноморських степів. Вони були важливою частиною екосистеми: витоптували стару траву, сприяючи росту нової, та поширювали насіння рослин. Проте люди вважали їх шкідниками, що забирають корм у свійських тварин.

Винищення відбувалося поступово: через відстріли, розорювання цілинних степів та вилов для схрещування з домашніми кіньми. Останній дикий степовий тарпан в Україні був знищений у 1918 році поблизу Миргорода на Полтавщині. Відтоді вид вважався зниклим у дикій природі.

Як науковці «воскресили» тарпанів

Сучасні тарпани, яких можна побачити на Львівщині, є результатом тривалої селекційної роботи. Польські науковці вишукували по селах коней, які мали ознаки диких предків, і шляхом схрещування добилися появи так званого «польського коника» — тварини, максимально наближеної до оригінального тарпана.

У Яворівський національний природний парк цих тварин завезли з Польщі ще у 2009 році. Зараз вони живуть у напіввольєрних умовах на території площею майже 15 гектарів.

«У нас ці коники живуть в напіввольєрних умовах, вільно бігають територією у майже 15 гектарів», — уточнює науковиця.

Де можна побачити тварин

Попри своє дике коріння, сучасні тарпани в Яворівському парку дуже приязні до людей. Вони звикли до відвідувачів і охоче йдуть на контакт, особливо якщо відчувають ласощі.

«О так, вони в нас знані ласуни: люблять бублики, цукор грудочками, але тільки небагато. Взагалі наші тарпани — комунікабельні тварини. Підходять до відвідувачів, їх можна погладити, навіть покататися верхи», — розповідає Антоненко.

Побачити унікальних тварин та новонароджене лоша можна в локації «Оселя Розточчя», що розташована поблизу села Дубровиця Яворівського району Львівської області. Науковці сподіваються, що з кожним новим лошам шанси на повне повернення нащадків диких коней у природні екосистеми України зростатимуть.

