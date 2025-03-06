В Україні вигадали нову назву для американо: соцмережі вибухнули суперечками

На тлі останніх подій зі Сполученими Штатами деякі українці почали відмовлятися від усього американського. Одним із прикладів став новий тренд у кав'ярнях — заміна назви "американо" на "україніано".

Про це повідомило Telegraf.

У мережі шириться відео з української кав’ярні, де жінка замовляє "україніано" замість американо. На записі бариста спокійно реагує на нову назву й лише уточнює, чи потрібно додати молоко.

Авторка ролика запитала у підписників, з чим вони п’ють "україніано", що викликало жваве обговорення в соцмережах. Водночас не всі підтримали таку ініціативу — частина користувачів вважає перейменування зайвим.

Раніше ми повідомляли, чому кава викликає сонливість.

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