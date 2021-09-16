В Україні виконали першу неродинну трансплантацію кісткового мозку дорослому пацієнту

Трансплантацію виконали лікарі у Черкаському онкологічному диспансері.

18-річна Еліна Торопенко стала першою в Україні дорослою пацієнткою, якій виконали трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

Про це повідомляє Український реєстр донорів кісткового мозку на своїй сторінці в соціальній мережі.

Дівчинка з Черкащини у вересні 2019 року захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію (рак крові). Вона пройшла лікування і хвороба відступила, та через те, що дівчина мала мутацію генів стримати повернення онкології не вдалося, стався рецидив, тож для повного одужання була потрібна трансплантація здорових стовбурових клітин. Серед рідних донора не знайшлося, а це означало, що дівчині потрібна неродинна трансплантація, яку досі в Україні не проводилась.

Та лікарі у Черкаському онкологічному диспансері заручились підтримкою колег із київського "Охматдиту", які вже давно проводять такі трансплантації, погодились провести необхідну трансплантацію. Донора завдяки українському реєстру знайшли у світовій базі у Німеччині - це 23-річний юнак.

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"Наші без перебільшення герої-лікарі, Віктор Парамонов, Олена Лукянець, та їх команда ЧООД, зламали стереотипи, поставили пацієнта на перше місце і зробили прорив у дорослій гематології нашої країни. Віримо в подальший розвиток потужного центру у Черкасах. Дана подія не була б можлива без участі заслуженого лікаря України, завідуючого ТКМ НДСЛ "Охматдит" - Олександра Лисиці, який багато допоміг та допомагає своїм «дорослим» колегам у супроводі цієї трансплантації", - зазначили у дописі.

Введення клітин провели 19 серпня, процедура повністю була безоплатною для пацієнтки, за неї було сплачено державою в рамках пілотного проекту з трансплантації.

Попереду у пацієнтки період приживлення клітин та реабілітації.

Зазначимо, що такі трансплантації пацієнтам із важкими захворюваннями крові досі проводили за кордоном, де вони коштують щонайменше 100 тисяч доларів. Не завжди ці суми вдавалось оплачувати МОЗ, інколи пацієнти були змушені збирати ці кошти самостійно, та і суми, які потрібні на перебування за кордоном.

Більше про історичну трансплантацію дивіться у випусках ТСН.

Нагадаємо, що в українському реєстрі потенційних донорів кісткового мозку вже зареєстровано понад 5 тисяч людей. Стати донором може будь-яка повнолітня людина, яка не досягнула 60-річного віку і немає низки захворювань, які б могли зашкодити пацієнту. У 80% донація гемопоетичних стовбурових клітин схожа на сдачу крові і не завдає шкоди для здоров'я донора. Найкращим донорами вважаються люди до 35 років, у реєстр таких додають безоплатно за кошти благодійних внесків. Особи старші можуть потрапити до реєстру сплативши самостійно за аналіз, який проводиться у закордонних лабораторіях.

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