В Україні викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб

В Україні викрито масштабний канал збуту зброї та наркотиків. У рамках справи підозри отримали 116 осіб.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У результаті розслідування оголошено підозру 49 особам за незаконне зберігання і збут зброї по всій Україні, а також за привласнення зброї (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 людей підозрюють у незаконному обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів: 12 мінометів і протитанкових мін, 187 гранатометів, понад 85 автоматів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї та інше. Загалом було знайдено майже 38 тисяч набоїв та 15 кг пороху.

Обшук / Офіс генпрокурора

Частина виявленої зброї під час обшуків / Офіс генпрокурора

Правоохоронці виявили партію канабісу / Офіс генпрокурора

Крім того, в декількох регіонах відбулося ще 69 обшуків, у результаті яких виявлено психотропні речовини на суму понад 15,5 млн грн, серед яких 15 кг амфетаміну, понад 7 тисяч таблеток MDMA та канабіс. Також вилучено готівку, мобільні телефони, банківські карти та інші предмети.

Підозрювані використовували Telegram для збуту наркотиків через методи "закладок" і поштову доставку, зокрема в прифронтових зонах. В одному з обшуків було виявлено лабораторію для виготовлення наркотиків. 11 підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації. Триває процес обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Нагадаємо, вночі 21 вересня безпілотники вдарили по складу артилерійських боєприпасів РФ у селищі Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю, де зберігалися боєприпаси з Північної Кореї.

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