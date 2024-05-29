В Україні викрили масштабну систему катування в’язнів у колоніях – шокувальні подробиці

Працівники Державного бюро розслідувань виявили численні факти катувань ув’язнених у виправних установах низки регіонів України. Зокрема йдеться про "Божковську виправну колонію" №16 у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)". У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях.

Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

"Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв", - йдеться у повідомленні.

ДБР встановило, зокрема, що від моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу і знімали процес на відеокамеру.

У разі відмови до нього застосовувалися тортури – били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.

Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів "Божковської виправної колонії".

Слідство такоє має факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, зокрема керівного складу.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба України) та у керівника цієї установи.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Нагадаємо, ДБР розпочало розслідування через прорив окупаційних військ на Харківщині.

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