В Україні викрили схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн

Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало.

Співробітники НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією “Укренерго” та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 700 млн грн.

Про це повідомили в четвер, 11 січня, у пресслужбі НАБУ.

У справі фігурує ТОВ “Юнайтед Енерджі”, яке у березні 2022 року закупило у ПрАТ “НЕК “Укренерго” електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

На той час ця фірма була одним із найбільших в Україні трейдерів, але мала заборгованість перед “Укренерго”. Попри це керівник відповідного департаменту національної енергетичної компанії не зупинив продаж.

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Гарантом оплати з боку підприємства виступив один із комерційних банків. При цьому рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Згодом організатори схеми продали електроенергію реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії.

Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Про підозру повідомили 4 особам - організатору схеми, директору департаменту ПрАТ “НЕК “Укренерго”, голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.

Викрита НАБУ схема крадіжки електроенергії / Фото: НАБУ

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили депутата Полтавської обласної ради на змові з двома особами у заволодінні 100 тисяч гривень, які мали бути скеровані для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

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