В Україні викрили ВЛК, яка масово "відмазувала" від мобілізації: скільки коштувало і чи покарають ухилянтів

Також підозру оголосили і 5 чоловікам, які скористались послугами ВЛК.

В Одеській області викрили усе керівництво районної ВЛК, яке видавало ухилянтам довідки та ставило тяжкі діагнози навіть без особистої присутності.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, голова військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з секретарями цієї комісії та їхніми спільниками, яких поки не встановили, за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації.

Затримання підозрюваних / Фото: СБУ

"Потенційні ухилянти передавали свої анкетні дані і фотокартки невстановленим на даний час особам. Ті у свою чергу забезпечували взяття на військовий облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП без їх присутності, а також направлення їх на проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Затримання членів ВЛК і перевірки / Фото: СБУ

Далі - чоловікам вигадували тяжкі діагнози та визнавали їх непридатними до служби в ЗСУ.

В СБУ додали, що районна ВЛК за добу могла видати до 20 довідок чоловікам, які ухилялись від призову в армію. Чоловіків не з цього регіону ВЛК також оформлювала, як переселенців, щоб ті могли скористатись їхніми "послугами"

Затримання членів ВЛК / Фото: Офіс генерального прокурора

Голові військово-лікарської комісії та двом секретарям цієї комісії оголосили підозри у службовому підробленні та пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 КК України).

Затримання підозрюваних / Фото: Офіс генерального прокурора

Крім того, повідомлено про підозру п’яти військовозобов’язаним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 КК України).

Затримання членів ВЛК / Фото: СБУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК від 24 лютого 2022 року.

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