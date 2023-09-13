В Україні викрили ВЛК, яка масово "відмазувала" від мобілізації: скільки коштувало і чи покарають ухилянтів

Також підозру оголосили і 5 чоловікам, які скористались послугами ВЛК.
В Одеській області викрили усе керівництво районної ВЛК, яке видавало ухилянтам довідки та ставило тяжкі діагнози навіть без особистої присутності.
Про це повідомили у СБУ та Офісі генерального прокурора України.
За даними слідства, голова військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з секретарями цієї комісії та їхніми спільниками, яких поки не встановили, за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації.
"Потенційні ухилянти передавали свої анкетні дані і фотокартки невстановленим на даний час особам. Ті у свою чергу забезпечували взяття на військовий облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП без їх присутності, а також направлення їх на проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Далі - чоловікам вигадували тяжкі діагнози та визнавали їх непридатними до служби в ЗСУ.
В СБУ додали, що районна ВЛК за добу могла видати до 20 довідок чоловікам, які ухилялись від призову в армію. Чоловіків не з цього регіону ВЛК також оформлювала, як переселенців, щоб ті могли скористатись їхніми "послугами"
Голові військово-лікарської комісії та двом секретарям цієї комісії оголосили підозри у службовому підробленні та пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 КК України).
Крім того, повідомлено про підозру п’яти військовозобов’язаним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 КК України).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК від 24 лютого 2022 року.
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