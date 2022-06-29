В Україні викрили злочинну групу, яка привласнила 100 млн грн під видом оформлення допомоги з ЄС

В Україні викрили злочинну групу, яка привласнила 100 млн грн під видом оформлення допомоги з ЄС

В Україні викрили злочинну групу, яка привласнила 100 мільйонів гривень українців, які намагалися оформити собі фінансову допомогу з ЄС.

Шахраї крали гроші в українців, які постраждали внаслідок війни і намагалися оформити собі допомогу від країн ЄС. Злочинці створили фейкові сайти, які імітували державні сайти України та ЄС. Громадяни вносили туди свої реквізити банківських карток, сподіваючись отримати фінансову допомогу, але натомість з їхніх рахунків зломисники списували кошти.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, група осіб шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян України, які намагались отримати фінансову допомогу від країн ЄС. У період дії воєнного стану вони створили низку фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих гроші, які розподіляли між собою.

Правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитки на загальну суму понад 100 млн грн.

У дев'ятьох шахраїх за місцями їхнього проживання під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та гроші.

Зараз правоохоронці намагаються арештути кошти на їхніх банківських рахунках і встановити всіх учасників злочинної схеми.

Водночас роботу фішингових веб-ресурсів заблокували.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито злочинну групу за фактами шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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