В Україні викрили зловмисників, які оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених

Шахраї отримали доступ до номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

В Україні викрили злочинну групу, яка оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зазначається, що троє зловмисників отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, із якими втратили зв’язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні. Вони перевипускали SIM-карти і перевіряли, чи є номери фінансовими. Далі отримували доступ до онлайн-банкінгу. З рахунків захисників перераховували залишок грошей, а також випускали кредитні карти й привласнювали суми позики.

Фото: Національна поліція України

За попередніми даними, шахраям вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Організатора злочинної групи затримали. Чоловікову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників. Від початку повномасштабної війни з окупованих територій родинам передали тіла 1 426 полеглих українських героїв.

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