Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото та відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: Рідна Семенівка / ©
Фото: ШосткаNews / ©
© Наталія Діденко / Facebook

Сніг уже випав у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

В Україні у четвер, 18 листопада, у деяких областях випав перший сніг. Місцеві жителі у Мережі публікують яскраві фото та відео. 

Про це повідомляють в соцмережах. 

Так, сніг 18 листопада  випав у місті Семенівка Чернігівської області. 

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеличким дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", - пишуть у спільноті "Рідна Семенівка". 

Також сніг випав у місті Шостка Сумської області та у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. Місцеві у Мережі публікують світлини та відео.  

Синоптикиня Наталія Діденко в Facebook повідомила, що вночі, 18 листопада, мокрий сніг випав і у південній частині Київської області. 

© Наталія Діденко / Facebook
Наталія Діденко / Facebook

Читайте також:

Наступна публікація