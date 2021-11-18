В Україні випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото та відео

В Україні випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото та відео

Сніг уже випав у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

В Україні у четвер, 18 листопада, у деяких областях випав перший сніг. Місцеві жителі у Мережі публікують яскраві фото та відео.

Про це повідомляють в соцмережах.

Так, сніг 18 листопада випав у місті Семенівка Чернігівської області.

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеличким дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", - пишуть у спільноті "Рідна Семенівка".

Також сніг випав у місті Шостка Сумської області та у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. Місцеві у Мережі публікують світлини та відео.

Синоптикиня Наталія Діденко в Facebook повідомила, що вночі, 18 листопада, мокрий сніг випав і у південній частині Київської області.

Наталія Діденко / Facebook

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