В Україні виплачуватимуть гроші за знайдені трупи диких кабанів: скільки можна отримати

Мета цієї ініціативи — швидке виявлення спалахів африканської чуми та недопущення її поширення.

Українці зможуть отримувати винагороду за знайдені трупи диких кабанів, що можуть бути носіями африканської чуми свиней.

Про це повідомив Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Відповідно до постанови уряду, повнолітні громадяни, які знайдуть труп дикого кабана та повідомлять про це впродовж 24 годин до Держпродспоживслужби, зможуть отримати 1514 гривень. Умовою виплати є підтвердження наявності збудника африканської чуми свиней у відібраному матеріалі. Якщо вірус не виявлять або буде зафіксовано спробу розрізання туші, винагорода не нараховується. Виплати почнуться з 1 вересня 2025 року.

"Львівська область на сьогодні є благополучною по африканській чумі свиней, проте прийняті постановою умови стимулювання за знайдені трупи диких кабанів сприятимуть своєчасному виявленню спалахів африканської чуми свиней, оперативному реагуванню на можливі випадки, недопущення її поширення та забезпечення контрольованої епізоотичної ситуації в області", — заявила директор департаменту агропромислового розвитку Львівській обласній військовій адміністрації Людмила Гончаренко

Нагадаємо, в одній із областей України стався землетрус.

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