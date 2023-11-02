В Україні випробували унікальну систему захисту бронетехніки від російських БпЛА: деталі

В Україні презентували систему захисту бронетехніки від російських БпЛА, яка отримала назву Piranha AVD 360. Вона успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як працює система захисту бронетехніки від російських БпЛА Piranha AVD 360

Унікальний комплекс, що посилить ЗСУ

Як відзначив Федоров, Piranha AVD 360 – це унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Він дозволить забезпечити ефективний захист бронетехніки та особового складу від ворожих дронів.



"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат – "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", – пояснив очільник Мінцифри.



Щобільше, комплекс здатен пригнічувати системи супутникової навігації. Яскравим прикладом є, зокрема, російська ГЛОНАСС.



Федоров наголосив: технології та інновації – ключ до нашої перемоги. Саме вони допомагають ефективніше нищити ворога й рятувати життя військових. Він закликав усіх, хто працює над проєктами в оборонній сфері, подавайте їх через платформу Brave1.

Нагадаємо, уряд підтримав пропозицію Міноборони, завдяки якій БПЛА та засоби РЕБ швидше потраплятимуть до військових на фронт. Допуск відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

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