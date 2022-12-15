В Україні випускають нову купюру номіналом 100 гривень: чи прийматимуть старі банкноти

На новій банкноті буде підпис чинного голови НБУ і рік випуску - 2022.

Від 19 грудня 2022 року Нацбанк випустить в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом нового голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу", - пояснили в Нацбанку.

Водночас банки продовжать приймати та видавати клієнтам без обмежень банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску.

"Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 25 жовтня 2022 року", - зазначили в НБУ.

НБУ від жовтня під керівництвом нового очільника

Нагадаємо, 10 жовтня, екскерівник "Ощадбанку" Андрій Пишний офіційно вступив на посаду голови Нацбанку.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України на сім років.

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