"В Україні вирішується доля світового порядку": звернення Зеленського у день візиту Байдена

Зеленський наголосив, що війна з РФ має завершитися уже цього року.

Президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців, в якому підвів підсумки історичного дня для України – першого візиту президента США за 15 років.

"Сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни, а ми у нашій вільній столиці нашої вільної країни приймаємо з візитом нашого потужного союзника – президента Сполучених Штатів Америки – й говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин, усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка. І наскільки Україна важлива для світу", – зазначив глава держави.

За його словами, у дев’яту річницю найстрашніших днів Майдану, річницю початку російської агресії проти нашої держави, українці більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено.

"Росія обов'язково відповідатиме за свої злочини"

"Коли президент Байден – тоді віце-президент – у грудні 2015 року звертався до Верховної Ради, він підкреслив дуже важливу річ: не буде перебільшенням сказати, що надії всіх волелюбних людей по всьому світу – з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для всієї Європи – вільної та в мирі. Для всього світу, де демократія під загрозою", – сказав він.

Глава нашої держави впевнений, що вже немає нічого, що могло б похитнути демократію в Україні. Водночас він нагадав, що саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку.

"І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією", – розповів Зеленський.

Війна має завершитися у цьому році

"Розпочата дев’ять років тому. Повномасштабна – від минулого лютого. Ми маємо зробити все, щоб саме цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і всім народам Європи, які хочуть жити вільно та в мирі", – сказав президент України.

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Для цього потрібна допомога нашому війську і рішучість міжнародних партнерів, додав він.

Зеленський запевнив, що побачив сьогодні таку рішучість президента Байдена та Сполучених Штатів Америки.

"Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. І я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій", – розповів він.

МВФ

Сьогодні Зеленський також провів переговори з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою, яка прибула до Києва.

"Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої й тотальної агресії. Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування й зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей – усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз – цими днями, напередодні річниці вторгнення. Українці здатні на дуже вагомі речі, і щодня ми бачимо нові докази цього", – сказав глава держави.

Відзначив військових

Традиційно Володимир Зеленський відзначив українських героїв на передовій: