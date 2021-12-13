В Україні вирушив у перший рейс потяг з найдовшим маршрутом: сполучає 7 областей

В Україні вирушив у перший рейс потяг з найдовшим маршрутом: сполучає 7 областей

Потяг дасть можливість пасажирам без пересадки відвідати туристичні куточки України.

Сьогодні, 13 грудня, "Укрзалзізниця" запустила у перший рейс потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів, який долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1806 км. Він сполучає 7 областей.

Як повідомили у пресслужбі "УЗ", потяг має 10 абсолютно нових вагонів: є плацкартні, купе та люкс. Новий потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка - в найбільш високогірному місті України.

Потяг Маріуполь — Рахів — найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні / Укрзалізниця

"Як і обіцяли, з нових вагонів, які купуємо за бюджетні кошти, формуємо надважливі соціальні маршрути. Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", — розповів член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги нового графіка, які курсуватимуть від 12 грудня

Вагони обладнані:

сповивальними столиками;

екологічно чистими туалетами;

системами відеоспостереження в зонах спільного користування;

системами сучасного кондиціювання повітря;

розетками та USB-портами;

сигналізацією в кожному пасажирському купе;

пультами регулювання освітлення з 4 режимами;

індикаторами зайнятості вбиральні;

кнопками виклику провідника та ін.



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