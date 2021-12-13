В Україні вирушив у перший рейс потяг з найдовшим маршрутом: сполучає 7 областей

Потяг дасть можливість пасажирам без пересадки відвідати туристичні куточки України.
Сьогодні, 13 грудня, "Укрзалзізниця" запустила у перший рейс потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів, який долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1806 км. Він сполучає 7 областей.
Як повідомили у пресслужбі "УЗ", потяг має 10 абсолютно нових вагонів: є плацкартні, купе та люкс. Новий потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка - в найбільш високогірному місті України.
"Як і обіцяли, з нових вагонів, які купуємо за бюджетні кошти, формуємо надважливі соціальні маршрути. Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", — розповів член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Вагони обладнані:
- сповивальними столиками;
- екологічно чистими туалетами;
- системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
- системами сучасного кондиціювання повітря;
- розетками та USB-портами;
- сигналізацією в кожному пасажирському купе;
- пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
- індикаторами зайнятості вбиральні;
- кнопками виклику провідника та ін.
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