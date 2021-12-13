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В Україні вирушив у перший рейс потяг з найдовшим маршрутом: сполучає 7 областей

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В Україні вирушив у перший рейс потяг з найдовшим маршрутом: сполучає 7 областей

Потяг Маріуполь-Рахів / Укрзалізниця

Потяг дасть можливість пасажирам без пересадки відвідати туристичні куточки України.

Сьогодні, 13 грудня, "Укрзалзізниця" запустила у перший рейс потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів, який долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1806 км. Він сполучає 7 областей.

Як повідомили у пресслужбі "УЗ", потяг має 10 абсолютно нових вагонів: є плацкартні, купе та люкс. Новий потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка  - в найбільш високогірному місті України.

Потяг Маріуполь — Рахів — найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні / © Укрзалізниця
Потяг Маріуполь — Рахів — найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні / Укрзалізниця

"Як і обіцяли, з нових вагонів, які купуємо за бюджетні кошти, формуємо надважливі соціальні маршрути. Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", — розповів член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги нового графіка, які курсуватимуть від 12 грудня

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги нового графіка, які курсуватимуть від 12 грудня

Вагони обладнані:

  • сповивальними столиками;
  • екологічно чистими туалетами;
  • системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
  • системами сучасного кондиціювання повітря;
  • розетками та USB-портами;
  • сигналізацією в кожному пасажирському купе;
  • пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
  • індикаторами зайнятості вбиральні;
  • кнопками виклику провідника та ін.
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