В Україні вирувала негода: без світла залишилася понад сотня населених пунктів

Йдеться про знестурмлення у трьох регіонах.
Через погіршення погоди 126 населених пунктів в різних регіонах України залишилися без електропостачання.
Про це повідомила пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Без світла залишилися мешканці у трьох регіонах:
- Київська область - 93,
- Чернігівська - 31,
- Кіровоградська - 2.
Це інформація від рятувальників станом на ранок 27 листопада. Зазначається, внаслідок дощу та поривів вітру спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропостачання відбулося знеструмлення. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, у суботу, 27 листопада, майже в усій Україні стане тепліше, але дощитиме. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. На високогір'ї Карпат 25-30 м/с. В Карпатах - мокрий сніг та дощ, а температура протягом доби близько нуля.
Читайте також:
- На Україну насувається друга сніжна хвиля та похолодання: прогноз погоди на тиждень
- Київ знову засипле снігом: синоптики назвали дату