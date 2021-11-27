В Україні вирувала негода: без світла залишилася понад сотня населених пунктів

В Україні вирувала негода: без світла залишилася понад сотня населених пунктів

Йдеться про знестурмлення у трьох регіонах.

Через погіршення погоди 126 населених пунктів в різних регіонах України залишилися без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Без світла залишилися мешканці у трьох регіонах:

Київська область - 93,

Чернігівська - 31,

Кіровоградська - 2.

Це інформація від рятувальників станом на ранок 27 листопада. Зазначається, внаслідок дощу та поривів вітру спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропостачання відбулося знеструмлення. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, у суботу, 27 листопада, майже в усій Україні стане тепліше, але дощитиме. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. На високогір'ї Карпат 25-30 м/с. В Карпатах - мокрий сніг та дощ, а температура протягом доби близько нуля.

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