В Україні вирувала негода: без світла залишилося близько сотні населених пунктів

В Україні вирувала негода: без світла залишилося близько сотні населених пунктів

Рвучкий вітер обривав дроти й вивертав із землі дерева.

У всій Україні близько сотні населених пунктів залишилися без світла через негоду.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.

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Сильний рвучкий вітер цими вихідними обривав дроти й вивертав із землі дерева. У Новоград-Волинському на Житомирщині дерево привалило одразу два автомобілі, коли власники відпочивали.

У Ямполі Сумської області величезна гілка впала на дитячий майданчик. На щастя, минулося без потерпілих. А в середмісті Сум дерево завалилося просто на зупинку громадського транспорту. Люди також не постраждали Пошматував буревій і найбільший в області український прапор, відірвавши від полотнища блакитну частину. Невдовзі стяг відновили і повернули на центральний флагшток Сум.

Як повідомлялося, 20 листопада у Києві пориви вітру, які досягають 15-20 м/с, уже накоїли лиха. У Лабораторному провулку, що в Печерському районі міста, велике дерево впало на припаркований автомобіль. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, водія в автівці не було.

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