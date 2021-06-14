В Україні вирує негода: Запоріжжям пронісся смерч, а в Полтаві - буревій

Країну заливають дощі з грозами, а також сильним вітром.

Негода не вщухає в різних регіонах України: вирують дощі, зливи та навіть смерч.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 червня.

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У селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Люди розповідають, що вихор виник миттєво. На кадрах очевидців, які з'явилися у Мережі, помітно, як смерч закручується, набирає сили і руйнує будинки. Місцеві кажуть, що потерпілі. Утім, в ДСНС цю інформацію поки не підтверджують.

У Полтаві сильний вітер повалив дерево. Величезний стовбур впан на літній майданчик одного з кафе. Минулося без потерпілих. На щастя, менш ніж за хвилину до інциденту відвідувачі, що були під навісом, вирішили увійти досередини закладу.

Погода в Україні: у Запорізькій області пронісся потужний смерч, а у Полтаві вітер повалив дерево

Як повідомлялося, Дніпро після великих дощів знову залило і цього разу засипало градом. У спальних районах Дніпра подекуди утворилися наче снігові замети. Град був дрібний, проте засипало щедро.

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