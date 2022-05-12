В Україні вирує негода: злива, буревій та смерч пронеслися кількома областями (відео)

В Україні вирує негода: злива, буревій та смерч пронеслися кількома областями (відео)

У Києві 12 травня вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

Так, у Києві буревій розламав навпіл легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 400 років.

Про це пише "Еспресо".

Водночас у Київській області біля села Мартусівка люди бачили смерч, а також скаржаться на перебої зі світлом та Інтернетом.

У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою – настільки сильний, що через вир пилу неможливо розгледіти горизонт.

Жителі Житомирської області повідомляють про смерч та зафіксували на відео вітряний вихор.

Нагадаємо, на початку травня народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що цього місяця до України хвилями заходитиме дощова погода, з перервами в один-два або до трьох днів. Також синоптик попереджав про невелике похолодання у другій декаді місяця – 11-20 травня.

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