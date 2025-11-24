ТСН у соціальних мережах

122
1 хв

В Україні вівторок буде непередбачуваним: дощ, сніг і температурні коливання

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах західних областей та туман — у південно-східних.

Наталія Магдик
В Україні у вівторок, 25 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. На заході країни синоптики прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця. У решті областей опадів не передбачається.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

«Вночі та вранці в південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах, а вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15–18 м/с», — повідомили синоптики.

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 3–8° тепла. На півдні країни вночі 1–6° тепла, вдень 8–13°, у Криму стовпчик термометра підніметься до 17°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Віталій Постригань припустив, що до України може прийти найсильніше за 70 років похолодання, посилаючись на одну з моделей прогнозування.

Водночас синоптикиня Наталя Птуха спростувала цю інформацію, заявивши, що не буде найсильніших за останні 70 років холодів наприкінці листопада.

122
