В Україні виявили "Омікрон": чи буде посилення карантину на новорічно-різдвяні свята

В Україні виявили "Омікрон": чи буде посилення карантину на новорічно-різдвяні свята

В Україні наразі лише один випадок "Омікрону".

На новорічно-різдвяні свята в Україні через коронавірус, зокрема, штам "Омікрон", посилювати карантин не будуть. Діятимуть чинні обмеження.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації у країні та світі.

"На новорічні та різдвяні свята додаткові заходи щодо посилення карантину не передбачаються. Проте будь-які зміни в карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі", - сказав Кузін.

Крім того, головний санлікар уточнив, що в Україні станом на 22 грудня є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу штаму "Омікрон". Нині пацієнт здоровий, а хворобу завдяки вакцинації переніс майже безсимптомно. У МОЗ уточнили, що інфікованим був чоловік, а не жінка, як повідомляв генетик Олександр Коляда.

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"Інших випадків інфікування новим варіантом, принаймні офіційно, в країні поки не виявляли", - додали у МОЗ

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

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