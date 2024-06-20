В Україні військова поліція може стежити за працівниками ТЦК та СП: але є нюанс

Військова поліція, діяльність якої напередодні в першому читанні підтримала ВР, може стежити за роботою працівників ТЦК та СП.

В Україні військова поліція може стежити за працівниками ТЦК та СП. Таким чином в нашій державі хочуть врегулювати їхню роботу та запобігти конфліктним ситуаціям, які нерідко виникають з громадянами.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов.

Так, військова поліція, діяльність якої напередодні в першому читанні підтримала ВР, може стежити за роботою працівників ТЦК та СП.

Проте деякими депутатами така ініціатива піддається критиці. І пов’язано це з тим, що військова поліція навряд чи буде виявляти порушників, оскільки вона входить в одну систему.

“На жаль, на сьогодні нам військове командування не може сказати, скільки порушень, перевищень повноважень було виявлено серед працівників ТЦК за увесь період. Яка б історія не була в Одесі, на Закарпатті, в Чернівецькій області… Це одна система, навряд вона буде карати сама себе”, - наголосила нардепка від “Голосу” Соломія Бобровська.

Нагадаємо, що у середу, 19 червня, народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції.

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