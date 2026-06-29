В Україні військовослужбовців автоматично блокуватимуть в онлайн-казино та гральних закладах

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В Україні запроваджують автоматизовану систему обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану.

Відповідну постанову № 804 від 17 червня 2026 року ухвалив Кабінет міністрів України, затвердивши Порядок обмеження військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.

Рішення ухвалене на основі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Документ створює окремий цифровий механізм контролю доступу до азартних ігор для військовослужбовців, внесених до Державного реєстру військовослужбовців, і діятиме на весь період воєнного стану.

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Військовослужбовці, внесені до реєстру, отримують ті самі обмеження, що й особи, яких уже занесено до реєстру заборонених гравців. Це означає повну заборону на відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх — як офлайн, так і онлайн.

Як працюватиме система

В основі механізму — автоматична перевірка особи під час кожної спроби участі в азартній грі. Алгоритм працює таким чином:

гравець проходить електронну ідентифікацію в онлайн-системі організатора азартних ігор;

формується верифікований запит до реєстру осіб з обмеженим доступом;

реєстр автоматично звертається до Реєстру військовослужбовців;

перевірка здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків;

у разі збігу даних система формує підтвердження обмеження, і особа не допускається до гри або закладу.

Уся взаємодія між реєстрами здійснюється через державну систему електронної взаємодії «Трембіта». Запити підписуються кваліфікованим електронним підписом, що підтверджує коректність ідентифікації.

Важливо, що перевірка не є прихованою для самої особи. Щоразу, коли організатор азартних ігор ініціює запит щодо військовослужбовця, система Міністерства оборони автоматично надсилає йому сповіщення. У повідомленні зазначаються дата і час запиту, а також найменування організатора, який його ініціював.

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Результати перевірок не зберігаються в реєстрах після обробки та підлягають автоматичному видаленню. Фіксуються лише log-файли самих запитів.

Водночас система має один технічний виняток: якщо між реєстрами відсутня інформаційна взаємодія або перевищено час очікування відповіді, система автоматично вважає обмеження відсутнім і допускає особу до участі в азартних іграх.

Нагадаємо, колишній керівник фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, систематично обкрадав військових, привласнивши понад 9,7 млн гривень. Гроші він програв у азартні ігри.

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