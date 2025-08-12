В Україні військовим скоротять процедуру нагородження

© Міністерство оборони

Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм подання та розгляду матеріалів, що дозволило скоротити час оформлення документів для нагородження військових з кількох місяців до двох тижнів.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у Telegram.

«На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міністерство оборони України напрацювало рішення щодо вдосконалення порядку підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги», — йдеться у повідомленні.

Процедура оформлення нагородних документів для військових раніше тривала від трьох до восьми місяців через складний процес подання документів, який передбачав проходження багатьох інстанцій та погоджень, а частина документів оформлювалася вручну.

Для скорочення часу Міністерство оборони України розробило новий алгоритм подання та розгляду матеріалів. Згідно з новою схемою, військова частина направлятиме нагородні документи до відповідного органу військового управління, який є безпосереднім керівником. Звідти матеріали швидко передаватимуться на розгляд командуванню Збройних сил України, де їх розглянуть не пізніше ніж за дві доби.

Після цього документи передаються до Офісу президента для подальшого затвердження. Тепер повний цикл оформлення триватиме від 8 до 16 днів. Також ведуться роботи над тим, щоб сертифікати про нагороди можна було відображати в електронному вигляді через додаток «Дія».

